Выставку в честь Александра Пушкина откроют в музее Подольска 18 октября

В Подольском краеведческом музее завтра откроется выставка «Поэт и память». Она будет посвящена 225-летию Александра Пушкина.

Экспозицию откроют 18 октября. Посетители смогут увидеть «Альбом памяти А. С. Пушкина», изданный в 1880 году. В нем есть уникальные данные о поэте и его произведения.

Также жители смогут ознакомиться с иллюстрациями в технике тоновой литографии, выполненными художниками-передвижниками к произведениям поэта.

Отметим, что экспонаты предоставили из фондового собрания столичного музея-заповедника «Остафьево»-«Русский Парнас». Ранее он располагался на территории Подольского района.

Выставка будет работать до 1 ноября.

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