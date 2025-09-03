Выставку в честь 95-летия художника Владимира Бехтина откроют в Балашихе

В Балашихе состоится значимое культурное событие — выставка, приуроченная к 95-летнему юбилею известного художника Владимира Бехтина. Торжественное открытие экспозиции пройдет 12 сентября в 16:00 в историко-художественном музее.

Владимир Бехтин — уроженец Балашихи, чье творчество глубоко связано с родным краем. В своих работах он мастерски передавал уникальную красоту природы и архитектурные образы родного города. Особое место в его творчестве занимают портреты, выполненные в традициях реалистической русской живописи 19–20 веков, что подчеркивает высокий профессионализм и внимательность художника к деталям.

Творческое наследие Владимира Бехтина включает множество произведений живописи и графики, отражающих разнообразие его художественных поисков и мастерства. Мастер является членом Союза художников России и Московского областного отделения Общества художников, что подтверждает его значимый вклад в развитие отечественного искусства.

Выставка работ художника продлится с 12 сентября по 19 октября и будет доступна для всех желающих. Место проведения — Балашихинский историко-художественный музей по адресу: городской округ Балашиха, проспект Ленина, дом 10.

Подробнее о выставке можно узнать на официальных сайтах музея и культурных учреждений округа.