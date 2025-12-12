Выставку в честь 80-летия Победы открыли в Зарайске

В Детской школе искусств имени Голубкиной стартовала художественная выставка. Экспозиция собрала работы талантливых мастеров из Московской и Тверской областей, а также из Донецкой и Луганской народных республик, став частью масштабного передвижного проекта, приуроченного к значимой дате в истории нашей страны.

Цикл обменных выставок посвящен 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. На протяжении нескольких месяцев произведения искусства уже были представлены жителям шести городов Донбасса, и теперь культурную эстафету принял Зарайск, который стал первой площадкой в Подмосковье для этой коллекции. В экспозиции представлено 56 живописных и графических работ, каждая из которых через призму современного восприятия раскрывает темы подвига и трагедии военных лет.

«Некоторые картины имеют удивительную судьбу. Один холст был пробит осколком во время работы художницы в подвале, к счастью, она сама не пострадала. У другой картины рама сделана из снарядных ящиков, что добавляет ей особую значимость», — сообщила педагог Детской школы искусств имени Голубкиной Татьяна Кондратьева.

Выставка будет доступна для бесплатного посещения до конца декабря.