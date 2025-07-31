Выставку в честь 30-летия спецподразделения Росгвардии открыли в Сергиевом Посаде

Сергиево-Посадский краеведческий музей стал площадкой для особой выставки, приуроченной к 30-летию создания ОМОН «Пересвет» — специального подразделения Росгвардии Московской области. Торжественное открытие экспозиции провел командир отряда, подполковник полиции Алексей Числов.

На выставке представлены уникальные материалы: архивные документы, редкие фотографии, образцы экипировки разных лет, а также оружие и памятные предметы, отражающие ключевые вехи развития подразделения.

Посетители получили возможность пообщаться с действующими бойцами, узнать о героических подвигах и буднях службы, а также о вкладе отряда в обеспечение безопасности региона и страны.

На территории музея также выставили современную технику и вооружение, в том числе бронированные автомобили и беспилотники.