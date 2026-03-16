Выставку цветов открыли в музее Ликино-Дулева

В залах краеведческого музея Ликино-Дулева новая экспозиция объединила около сотни цветочных композиций, созданных из необычного материала — фоамирана. Посетители могут увидеть розы, нарциссы и лилии, которые на первый взгляд невозможно отличить от живых растений.

Фоамиран, который часто называют «пластичной замшей» или вспененной резиной, обладает уникальными свойствами. Под теплом человеческих рук он становится податливым, позволяя мастерам передавать тончайшие изгибы лепестков и фактуру живого листа. Именно этой реалистичности и добивается автор выставки — жительница деревни Петрушино Альбина Дебайкина. Она не только заведует сельским Домом культуры и выполняет обязанности старосты деревни, но и находит время для творчества: поет, танцует и увлекается художественным чтением. Путь к фоамирану был долгим — через годы занятий вышивкой, декупажем и лепкой из холодного фарфора.

«С фоамираном я знакома давно, но серьезный прорыв случился около года назад после прохождения специализированных онлайн-курсов. Сначала я увлеклась ростовыми цветами для оформления фотозон и сцены в родном ДК. Потом захотелось создать что-то более миниатюрное и изящное. Так появились украшения на ободках, которые выглядят как изысканные дамские шляпки», — поделилась Альбина Дебайкина.

Вход свободный. Выставка будет работать до 1 мая. Адрес: Ликино-Дулево, улица Советская, дом № 34, Краеведческий музей.