Выставку цифровых картин открыли в Раменском

Открытие дебютной экспозиции Анастасии Никулиной «Цифровой скетчбук» состоялось в пространстве туристско-информационного центра «Раменское». Художница рассказала, как создаются рисунки на планшете, объяснила разницу в форматах и интерфейсах программ.

Анастасия начала мероприятие с небольшого экскурса в свою профессию. Гости узнали, что современный иллюстратор — это не только художник, но и важный участник создания игр, кино, мобильных приложений и брендов.

Девушка родилась в Гжели в семье художников: папа — гончар, мама — живописец. Творческая атмосфера мастерских сопровождала ее всегда, поэтому выбор профессии был осознанным. Окончив колледж Гжельского государственного университета с отличием, Анастасия решила объединить академическую базу с цифровыми технологиями.

Экспозиция выстроена на интересном контрасте. С одной стороны разместились классические учебные работы по живописи и рисунку, с другой — яркие цифровые персонажи и векторная графика. Выставка будет работать до конца марта.