Выставку «Трудовая доблесть Коломны» открыли накануне Дня города

В преддверии Дня города депутат Государственной думы Никита Чаплин и глава муниципалитета Александр Гречищев торжественно открыли выставку «Трудовая доблесть Коломны». Экспозиция находится в сквере имени Владимира Ленина.

Никита Чаплин отметил, что вклад всех тех, кто работал над выставкой, бесценен.

«Коломна всегда была родиной патриотов, воинов и великих тружеников. Пусть эта выставка станет важным местом встречи разных поколений, где каждый сможет прикоснуться к истории своей малой родины», — сказал народный избранник.

Побывать на выставке под открытым небом может каждый желающий. Посетители узнают о событиях начала Великой Отечественной войны, жизни города в военный период, деятельности промышленных предприятий в Коломне, развитии стахановского движения, создании нового вооружения и труде медицинских работников в госпиталях.

«Значимо, что мы открываем экспозицию о трудовом подвиге наших земляков в год 80-летия Великой Победы. Многие предприятия города внесли неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Тысячи коломенцев приближали этот день своим самоотверженным трудом, проявляли героизм и стойкость в самые трудные времена», — сказал Александр Гречищев.

Он также напомнил, что в 2021 году президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил Коломне почетное звание «Город трудовой доблести».

