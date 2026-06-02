Выставку текстильных работ Строгановки открыли в гимназии в Одинцове

Выставка «Сотканный рай» открылась в гимназии Примакова в Одинцовском округе. Впервые широкой публике представили гобелены, ковры и текстильные панно, которые десятилетиями хранились в стенах Строгановского университета и были доступны только студентам и преподавателям.

Масштабный проект приурочен к 200-летнему юбилею одного из старейших художественных вузов страны. В гимназию привезли около тридцати произведений — дипломные и курсовые работы студентов разных лет, созданные за последние 25 лет. Подготовка выставки заняла больше года.

Одно из произведений выполнено в технике ручного ткачества. Каждая нить вручную вплеталась в основу, создавая сложный рисунок. Особенность работы — необычное сочетание материалов: помимо шерсти и хлопка автор использовал витражное стекло.

Центральным экспонатом стало льняное панно площадью 12 квадратных метров. Художник вручную расписал ткань сотнями мельчайших деталей, изобразив фасад университета и символику его факультетов.

Выставка открылась в гимназии не случайно: здесь развитию творческих способностей уделяют особое внимание. На кафедре искусства и культуры занимаются дети от трех до 14 лет, осваивая ткачество, музыку, изобразительное искусство, гончарное дело, столярное мастерство, кулинарию и робототехнику.

Работы будут доступны для гимназистов до сентября. Затем экспозицию обновят, а совместный проект гимназии и Строгановки получит продолжение.