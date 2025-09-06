Выставку театральных экспонатов открыли в краеведческом музее в Подольске

«Мне кажется очень важным, что профессиональный театр в городе состоялся, и мы получили возможность сделать экспозицию. Она здесь до 20 числа работает, а потом мы все это передаем в фонд музея», — отметил директор Подольского драматического театра Олег Ефремов.

На торжественном открытии выставки художественный руководитель драмтеатра Наталия Лавровская и артист Роман Орлов познакомили гостей с экспонатами. Актеры Сергей Стегайлов и Татьяна Шендрик прочитали отрывок из романа «Евгений Онегин».

В экспозиции можно увидеть костюмы мачехи Золушки, Татьяны Лариной, Емели и Марфушки, а также фотографии со спектаклей, афиши и макеты декораций к постановкам «Ангелы Кабаре», «Лес» и даже к несостоявшемуся спектаклю «Недоросль». Помимо этого, здесь представили необычную инсталляцию.

«Кусочек театра с манекенами. Это костюмы из „Окон“. Поскольку в „Окнах“ у нас есть большая такая же дверь, мы подумали, что будет забавным сделать такой театральный уголок», — сказал Олег Ефремов.

Выставка продлится до 20 сентября. А уже 4 октября, в день открытия сезона, в театре покажут премьеру спектакля «Маскарад» по драме Михаила Лермонтова.