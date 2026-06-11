Выставку Татьяны Чагоровой в технике горячего батика откроют в Химках

Персональная выставка «Русский мир» откроется в выставочном пространстве «Артишок». Будут показывать работы в технике горячего батика заслуженного работника культуры РФ Татьяны Чагоровой — серия «Русский мир».

Посетителей ждет встреча с автором и погружение в необычный мир русской культуры, переосмысленной с помощью древнего искусства росписи по ткани.

Батик — старинная техника, требующая особой точности и усидчивости: воск наносится на ткань и защищает участки от краски, что дает возможность создавать сложные узоры и плавные, насыщенные цветовые переходы.

Вдохновение для своих работ художница черпает в древних цивилизациях, фольклоре и эпосах разных народов, переосмысливая их через призму русских традиций.

«Выставка Татьяны Чагоровой — разговор о традиции, корнях и культурной памяти. Такие проекты важны, потому что они помогают почувствовать связь поколений и увидеть, как народная культура живет в искусстве современников», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Открытие экспозиции пройдет 11 июня в 13:00. Познакомиться с работами Татьяны Чагоровой и увидеть мастерство исполнения в технике батика можно до 28 июня.

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