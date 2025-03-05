Выставку тактильных копий знаменитых картин открыли в Коломне

Площадкой для уникального проекта «Искусство на кончиках пальцев» стал краеведческий музей города. В экспозиции представлены объемные 3D-изображения известных произведений искусства.

Знаменитые полотна выполнены из гипоаллергенного пластика методом вакуумной формовки. На выставке можно увидеть «Постоянство памяти» Сальвадора Дали, «Утро в сосновом лесу» Ивана Шишкина и Константина Савицкого, «Девочку с персиками» Валентина Серова, «Аленушку» и «Витязя на распутье» Виктора Васнецова и другие шедевры живописи.

Проект предназначен для людей с нарушениями зрения. Каждый экспонат снабжен надписью шрифтом Брайля, а специальные устройства позволяют прослушивать комментарии с описанием картин и биографией авторов.

Организаторами выставки стали музей-заповедник «Коломенский кремль», центр «Эксперт» из Твери и производственная компания «Вертикаль» из Торжка, которая производит оборудование для маломобильных групп населения по программе «Доступная среда».

Выставка в краеведческом музее будет работать до 27 апреля.