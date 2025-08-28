Выставку тактильных экспонатов открыли в парке имени Гагарина в Шатуре

Жители и гости могут посетить парк имени Гагарина и узнать об истории муниципалитета с помощью звуков и прикосновений. Создателем необычного пространства «Шатура на ладони» стал Дмитрий Фатеев.

Посетители прикоснутся к предметам старины, узнают о первых музыкальных инструментах, сыграют мелодию за счет электромагнитного поля и поймут, как охотничий лук стал прародителем арфы и гуслей.

«Я устроился работать в парк и решил сделать небольшие экскурсионные площадки. Получился тактильный музей, связанный непосредственно с историей нашей местности. Я внедрил систему аудиогида. То есть люди, приходя сюда, могут обойтись без экскурсовода. Они слушают аудиозапись и по ней идут от одной экспозиции к другой. Самое примечательное — то, что здесь все можно трогать», — рассказал организатор творческого пространства Дмитрий Фатеев.

В экспозиции также представлен макет местности, где были первые поселения. Его Дмитрий выполнил самостоятельно, исходя из данных карт.

Во втором домике выставили коллекцию музыкальных инструментов.

«Люди жили на озерах, где было много раковин. В них засыпали песок, камушки или сушеные ягоды, и они издавали звук. А вот охотничий лук является истоком многих струнных инструментов. Люди услышали, что тетива издает звук. Они добавили еще несколько жил, и получилось некое созвучие. В итоге мы видим родоначальника арфы, гуслей, гитары», — пояснил Дмитрий.

Поиграть на редких инструментах сможет каждый посетитель парка имени Гагарина. Достаточно организовать группу из четырех человек и позвонить по телефону, указанному на домиках.