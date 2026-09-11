Выставку стеклянных артефактов открыли в Верейском музее в Наро-Фоминском округе

Экспозиция «Стеклянные тайны прошлого» начала работу в Верейском историко-краеведческом музее. Выставка будет интересна как взрослым, увлеченным краеведением и историей быта, так и детям, которым наверняка захочется разгадать загадки старинных предметов.

В коллекции представлены стеклянные артефакты, каждый из которых — немой свидетель ушедшей эпохи. Посетители увидят аптечные склянки, в которых когда‑то хранились редкие составы, миниатюрные пузырьки из‑под духов, фигурные флаконы с изящными гранями и старинными клеймами, бутылки из‑под вина и минеральной воды, отражающие вкусы и привычки прошлых поколений, и многие другие предметы.

Глядя на витрины, гости выставки смогут перенестись в атмосферу купеческой Вереи и проследить, как менялся быт наших прабабушек и прадедушек. Особый свет, продуманно выстроенный в залах, подчеркивает тонкость работы мастеров и оживляет каждую маленькую историю, застывшую в стекле.

Экспозиция раскрывает не только эволюцию стеклоделия, но и культурные слои общества — то, как менялись представления о красоте, удобстве и даже статусе. Посетить выставку можно до 30 октября.