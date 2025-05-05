Выставку спичечных коробков времен войны откроют в музее в Коломне

Экспозиция под названием «И спички в борьбе за нашу Победу» будет представлена в Музее боевой славы. Открытие выставки состоится 7 мая в 15:00.

Экспонаты для выставки предоставили подмосковный Музей спички и столичный клуб филуменистов «Сувенир». Жители и гости муниципалитета смогут увидеть спичечные коробки военных лет, наборы с агитационными плакатами, а также редкие спичечные этикетки.

В московском клубе филуменистов рассказали, что спички в годы Великой Отечественной войны были предметом обязательной экипировки солдата и спасли тысячи жизней. В тылу же они позволяли приготовить пищу и обогреться. Кроме того, спичечные коробки и этикетки во время войны стали инструментом массового просвещения и пропаганды. «Они призывали, учили и предупреждали, воспитывали ненависть к врагу, давали надежду

на Победу», — отметили филуменисты.