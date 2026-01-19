Выставку современного искусства открыли в Ногинске

В минувшее воскресенье, 18 января, в одной из городских кофеен Ногинска состоялось открытие выставки работ Александры Мазуркевич. Выставка современного искусства приурочена ко дню рождения автора.

В Ногинске состоялось торжественное открытие персональной выставки председателя местного отделения Союза художников Подмосковья Александры Мазуркевич. На мероприятии присутствовали родные, коллеги по творческому цеху, поклонники ее творчества, а также военнослужащие — герои ее книг о спецоперации.

Экспозиция, представленная в камерном зале одного из городских кафе, включает работы, выполненные в технике флюид-арт. Полотна поражают зрителей изящным сочетанием цветов и тонкой прорисовкой деталей. Выставка будет открыта для посетителей в течение месяца.

Александра Мазуркевич — не только художник, но и член Союза писателей России. В прошлом году у нее вышли два сборника фронтовых рассказов «Мы пишем историю» и «Солдатские истории», посвященные подвигу российских воинов. Творческий вечер прошел в теплой атмосфере: гости поздравляли художницу, звучали стихи в ее адрес, а музыкальная программа в исполнении Ксении Кирсановой и Давида Мусаеляна украсила праздник. Александра Валентиновна активно участвует в региональных и международных выставках и ведет большую общественную работу.