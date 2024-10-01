Выставку современного искусства открыли в комплексе «Артишок» в Химках

Персональную выставку Татьяны Костиной «Посмотри на мир. Он куда удивительнее снов» открыли в музейно-выставочном комплексе «Артишок». Экспозиция будет работать до 24 ноября.

Художница запечатлела на холстах памятные места из путешествий.Татьяне удалось передать точные краски природы: восходов, закатов, морей и океанов.

«Я много путешествую по России и за рубежом. Из каждого путешествия привожу большое количество эмоциональных снимков, которые часто впоследствии становятся моими картинами. Мои картины — это один из вариантов передачи того, как я вижу мир и что я в нем вижу. Картина рождается в процессе, она проживает свою жизнь!», — поделилась художница Татьяна Костина.

Отметим, что за летний сезон выставочный комплекс «Артишок» посетили около десяти тысяч человек.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».