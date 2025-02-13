Выставку современного искусства открыли в Химках

Среди жанров, представленных на выставке, можно выделить абстракцию, абстрактный символизм и экспрессионизм. Художник использовал образы, навеянные культурным наследием человечества: наскальную живопись, культуру и традиции разных народов. Главная работа Александра Серебрякова дала название самой выставке — «Фантасмагория». Автор изобразил древних животных.

«Через искусство я хочу донести до людей идею первобытности, культуру предков. Очень хотелось бы, чтобы человек, глядя на мои картины, мог сам задуматься над смыслом работы», — поделился Александр Серебряков.

Художника вдохновило творчество таких именитых авторов, как Михаил Шварцман, Джексон Поллок и Жан-Мишель Баския.

Напомним, что в Химках также открыли выставку монохромного искусства. Ознакомиться с уникальной экспозицией каждый желающий может в «Артишоке».