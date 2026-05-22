Выставку современного искусства открыли в Химках

В арт-галерее «МОСТ» начала работу выставка «всеАРТ: СТАРТ» — первый проект независимой арт-группы современных художников. Экспозиция объединяет работы в направлениях абстракционизма, символизма, стрит-арта, видео-арта и фотографии.

На выставке представлены результаты полугода работы коллектива. Художники показывают, как вместе преодолевают стереотип о «художнике-одиночке» и выстраивают единую творческую систему.

Экспозиция разместилась в двух залах. Зрители могут увидеть картины и арт-объекты, познакомиться с фотохроникой и «артефактами» творческого процесса.

В создании проекта участвовали представители современного искусства: Каа Фадеева (КА.ФА), которая представила свое художественное видение, наполненное глубиной и символикой; Роман «Мираж» Соколов, привнесший узнаваемый авторский стиль; фотограф Сергей Панков с серией выразительных снимков; TOMATS, зарядивший выставку энергией стрит-арта; а также Александр Перфилов — основатель платформы «всеАРТ», выступивший в роли художника, фотографа, видеооператора, дизайнера и куратора.

«„всеАРТ: СТАРТ“ — это выпускной, к которому мы шли полгода. Всякое бывало, мы не только художники, но и живые люди. Поздравляю всех еще раз. Крутые работы, серьезный опыт и личный рост с экспериментами. Ждем вас вдохновиться и приятно провести время!» — сказала художник Каа Фадеева.

Экспозиция открыта до 31 мая: со вторника по воскресенье с 14:00 до 20:00. Летом выставка продолжит работу в течение всего сезона. Посетить ее можно по адресу: улица Лавочкина, дом 13, корпус 1. Возрастных ограничений нет.