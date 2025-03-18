Выставку союза художников «Арт-движение» открыли в Воскресенске
Творческий союз объединяет больше 30 живописцев Воскресенска разных возрастов и уровня подготовки. Посвященная трехлетию «Арт-движения» экспозиция торжественно открылась в концертно-выставочном зале.
На выставке представлены работы большинства художников, являющихся членами творческого объединения. Руководитель «Арт-движения» Наталья Черникова рассказала, что в союз входят и профессионалы, и любители, и начинающие — все художники, которые хотят заниматься живописью и искусством.
«Мы не можем без этого жить, потому что художники — это люди с другим мозгом, с другим мироощущением. Мы счастливые люди, мы каждый день видим красоту!» — поделилась Наталья Черникова.
Алфия Мокшина увлеклась изобразительным искусством после выхода на пенсию и не перестает совершенствовать мастерство — сегодня учится в Суриковском институте по классу живописи. Многие ее работы посвящены храмам.
Владимир Фролов любит рисовать с детства, занимался в студии изобразительного искусства. С художниками из «Арт-движения» познакомился прошлой весной на культурном мероприятии «Мартовские котики».
«Арт-движение» — уникальный творческий союз, где художники вдохновляют и поддерживают друг друга. Оценить разнообразие техник, сюжетов и настроений может любой желающий. Выставка картин продлится до конца апреля.