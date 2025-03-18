Выставку союза художников «Арт-движение» открыли в Воскресенске

На выставке представлены работы большинства художников, являющихся членами творческого объединения. Руководитель «Арт-движения» Наталья Черникова рассказала, что в союз входят и профессионалы, и любители, и начинающие — все художники, которые хотят заниматься живописью и искусством.

«Мы не можем без этого жить, потому что художники — это люди с другим мозгом, с другим мироощущением. Мы счастливые люди, мы каждый день видим красоту!» — поделилась Наталья Черникова.