Выставку «Следуя за мечтой» открыли в Щелково

Щелковский историко-художественный музей распахнул свои двери, представив вниманию публики персональную выставку «Следуя за мечтой», автором которой является художница Ольга Береснева. Экспозиция знакомит зрителей с работами, выполненными в уникальной технике alla prima, когда картина создается за один сеанс, передавая мгновенное впечатление и свежесть восприятия.

Ольга Береснева — член Союза художников России, чье творчество переплетено с красотами Москвы и Подмосковья.

«Щелково, ставший для художницы родным городом, вдохновляет ее на создание пейзажей и проникновенных натюрмортов. Ольга Береснева обладает редким даром видеть прекрасное в обыденной жизни, искусно передавая гармонию цвета и завораживающую игру света на своих полотнах», — сообщили организаторы.

Ее произведения отличаются насыщенными оттенками, выстроенными контрастами света и тени, размашистыми мазками и плавными линиями.

Экспозиция «Следуя за мечтой» насчитывает более 40 полотен, выполненных в жанре пейзажей, портретов и натюрмортов. Кроме того, в выставку включены учебные этюды. Выставка открыта для посещения в Щелковском историко-художественном музее до 4 ноября.