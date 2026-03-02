Выставку славянской мифологии открыли в Одинцове

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха открась экспозиция славянской мифологии, подготовленная совместно с Первым музеем славянской мифологии из Томска. Выставка работает в открытом формате, вход свободный для всех желающих.

На пешеходных дорожках парка размещены изображения и арт-объекты с героями древних преданий — Перуном, Даждьбогом, Мореной, Лешим, Бабой Ягой, Кощеем Бессмертным, Царевной-Лебедью, Карачуном и Дедом Морозом.

Экспонаты гармонично вписаны в природное окружение, что позволяет посетителям рассматривать их во время прогулки. Авторы выставки отметили, что главная цель — объединить приятную прогулку на свежем воздухе с познавательным знакомством с фольклорными сюжетами, где природа всегда занимала центральное место.