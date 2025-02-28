Выставку «Сквозь лабиринты времени» открыли в музее в Серпухове

Экспозиция объединяет творчество трех поколений одной семьи: фотохудожника-пикториалиста Николая Петрова, графика Нины Красовитовой и художника Андрея Кортовича. На выставке в галерее «Каретный сарай» Серпуховского историко-художественного музея представлены фотографии, графика, живопись и вышивка.

Организатор фотографического дела в России Николай Петров занимается любимым делом с юности. На международной выставке в Риге в 1996 году он был награжден «Золотым жетоном». Петров активно развивал пикториализм — направление в фотографии, приближающее ее к живописи.

Нина Красовитова окончила Московский полиграфический институт. Участвовала в многочисленных выставках в России и за границей. Является заслуженным художником России, членом Союза художников России и Академии российской словесности и изящных искусств имени Гавриила Державина.

Художник, педагог, этнограф, иллюстратор, дизайнер, коллекционер, исследователь народного искусства Андрей Кортович принимал участие в более чем ста выставках в престижных учреждениях, в том числе в Третьяковской галерее, администрации президента и Совете Федерации России, Московском государственном университете. Он также является членом Союза художников России и Московского союза художников.