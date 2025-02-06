Выставку русского фарфора XIX века открыли в Солнечногорске

В Музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске открыли выставку фарфора завода Алексея Попова из частной коллекции Ильи Сбруева. Посетители экспозиции увидят около 200 уникальных предметов.
В числе экспонатов: изысканная посуда, вазы, изящные статуэтки, парфюмерные флаконы, лампы и кашпо. Старший научный сотрудник «Путевого дворца» Ольга Бакланова отметила, что продукцию завода Алексея Попова так полно и многообразно представили в музейно-выставочном центре впервые. Она также добавила, что даже в XIX веке произведения фабрики Попова были дорогими и по своей стоимости приближались к изделиям Императорского фарфорового завода.
Фарфоровый завод Алексея Попова был одним из ведущих предприятий России первой половины XIX века и действовал более полувека в селе Горбуново Митинской волости Дмитровского уезда Московской губернии.
Потомственный коллекционер Илья Сбруев сейчас хранит собрание из более чем 2000 предметов. Самые старые изделия относятся к началу XIX века.
Выставка будет работать до 20 апреля.
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