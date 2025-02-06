Выставку русского фарфора XIX века открыли в Солнечногорске

В числе экспонатов: изысканная посуда, вазы, изящные статуэтки, парфюмерные флаконы, лампы и кашпо. Старший научный сотрудник «Путевого дворца» Ольга Бакланова отметила, что продукцию завода Алексея Попова так полно и многообразно представили в музейно-выставочном центре впервые. Она также добавила, что даже в XIX веке произведения фабрики Попова были дорогими и по своей стоимости приближались к изделиям Императорского фарфорового завода.