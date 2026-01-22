Выставку «Русский Север» откроют в Щелкове

Музейно-выставочный центр округа приглашает жителей и гостей региона на открытие экспозиции «Русский Север». Выставка, которая распахнет свои двери в Щелковском историко-художественном музее 29 января, представит более 50 произведений современных художников, посвященных красоте и самобытности северных регионов России.

Проект, организованный при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, призван познакомить зрителя с многогранным образом Русского Севера через призму изобразительного искусства. Среди участников выставки — известные мастера, чьи работы уже завоевали признание, такие как Олеся Ананьева, Герман Безукладников, Виктор Багров, Татьяна Бабушкина, Ирина Воробьева и другие.

Авторы представят свои творения, выполненные в различных техниках: от классической масляной живописи, до акварели, подчеркивающей легкость и прозрачность северных пейзажей, и графики, раскрывающей силу линий и форм. Выставка будет работать до 21 февраля. Адрес: улица Советская, дом 54.