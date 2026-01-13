Выставку «Рождественское чудо» открыли в Егорьевске

В соборе святого благоверного князя Александра Невского в Егорьевске начала работу традиционная праздничная экспозиция «Рождественское чудо». Мероприятие организовано силами первого Егорьевского благочиния и направлено на поддержку социально незащищенных слоев населения.

Основу выставки составили творческие работы воспитанников местной Воскресной школы. Дети разных возрастов подготовили рисунки, поделки и праздничные сувениры, вдохновленные сюжетами Рождества Христова.

Выставка проходит в формате ярмарки. Посетители могут не только полюбоваться экспонатами, но и приобрести понравившиеся изделия за пожертвование.

«Главная цель проекта — деятельное милосердие. Все вырученные средства будут направлены на оказание помощи семьям округа, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», — сообщили организаторы.

Посетить выставку и внести свой вклад в доброе дело могут все желающие. Экспозиция открыта в часы работы храма.