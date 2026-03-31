Выставку российских пейзажей открыли в Наро-Фоминске

В фойе Центрального дворца культуры «Звезда» в Наро-Фоминске открылась художественная выставка «О, Русь святая». Кураторы Ольга Хомич и Светлана Садовская объединили работы разных авторов, каждый из которых ищет свой путь к Богу и свой художественный язык, а также познакомили посетителей с творческим объединением «Мастерская 18».

Выставка передвижная: она уже экспонировалась на разных площадках Подмосковья. Символично, что в Наро-Фоминске экспозиция проходит в период Великого поста, что придает ей дополнительную глубину восприятия. В проекте участвует сообщество художников «Мастерская 18», объединяющее авторов разных возрастов и профессий. Их работы выполнены в стиле, который сами участники называют «русским импрессионизмом». На полотнах — зимнее солнце, затуманенное снежной пеленой, уютные деревенские дворики, золотые купола храмов, широкие реки.

Посетить выставку можно до 25 апреля. Возрастное ограничение: 6+.