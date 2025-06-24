Выставку ретроавтомобилей открыли в Щелкове

При поддержке Центрального дворца культуры в Щелкове открыли выставку от автоклуба DS-SL. Посетители могли не только увидеть ретроавтомобили, но и посидеть за рулем, а также сфотографироваться.

Местный житель Дмитрий Болтин основал автомобильное сообщество в Щелкове еще в 2014 году. Поначалу оно объединяло единомышленников, интересующихся дрифтингом. Со временем к клубу присоединялись любители машин и других автодисциплин и направлений.

Участники сообщества представили на площади перед Центральным дворцом культуры ретроавтомобили разнообразных марок. Гости выставки смогли задать членам клуба интересующие их вопросы, сфотографироваться с понравившимся авто, а также посидеть за рулем.

Также на мероприятии запустили голосование, победителем которого стал УАЗ и его владелец Юрий Ежов.