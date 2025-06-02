Выставку редких дореволюционных чернильниц открыли в Балашихе

Посетителей выставки ждут старинные чернильницы, рукописные документы, редкие письменные приборы и перьевые ручки. Экспозицию разделили на семь тематических зон: образовательный раздел, «Старинные рукописные тексты», «От Древней Руси до СССР», «Чернильный зоопарк», «Удивительный мир чернильниц», «Легендарные авторучки ХХ века» и «Эксклюзивные перьевые инструменты».

Гости смогут проследить, как менялись инструменты письма от времен Древнего Египта до советской эпохи, полюбоваться чернильницами с изображениями животных и изделиями из разных уголков мира, выполненными в уникальных художественных стилях. Особое внимание привлекает гигантский письменный набор, созданный для Книги рекордов Гиннесса, а также материалы, раскрывающие особенности почерка Александра Пушкина и Федора Достоевского.

Интерактивная часть выставки позволяет каждому желающему попробовать писать чернилами и перьевой ручкой, погружаясь в атмосферу прошлого. А для тех, кто хочет узнать еще больше, доступна необычная возможность — почувствовать ароматы чернил от всемирно известных брендов.

Посетить выставку могут все желающие без возрастных ограничений.