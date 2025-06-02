Выставку редких дореволюционных чернильниц открыли в Балашихе
В Балашихинском историко-краеведческом музее открылась уникальная выставка «Чернильное царство», посвященная эволюции чернильной письменности. Экспозиция, созданная при участии клуба коллекционеров «Искатель», насчитывает свыше 150 экспонатов.
Посетителей выставки ждут старинные чернильницы, рукописные документы, редкие письменные приборы и перьевые ручки. Экспозицию разделили на семь тематических зон: образовательный раздел, «Старинные рукописные тексты», «От Древней Руси до СССР», «Чернильный зоопарк», «Удивительный мир чернильниц», «Легендарные авторучки ХХ века» и «Эксклюзивные перьевые инструменты».
Гости смогут проследить, как менялись инструменты письма от времен Древнего Египта до советской эпохи, полюбоваться чернильницами с изображениями животных и изделиями из разных уголков мира, выполненными в уникальных художественных стилях. Особое внимание привлекает гигантский письменный набор, созданный для Книги рекордов Гиннесса, а также материалы, раскрывающие особенности почерка Александра Пушкина и Федора Достоевского.
Интерактивная часть выставки позволяет каждому желающему попробовать писать чернилами и перьевой ручкой, погружаясь в атмосферу прошлого. А для тех, кто хочет узнать еще больше, доступна необычная возможность — почувствовать ароматы чернил от всемирно известных брендов.
Посетить выставку могут все желающие без возрастных ограничений.