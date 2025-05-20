Выставку «Раменская палитра» открыли в Жуковском

Экспозицию организовали в театре «Стрела». Она посвящена 100-летию города Раменское, которое будет отмечаться в 2026 году, и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках открытия выставки также состоялась презентация книги стихов поэта Виктора Щепеткова «Стихи о России».

В ходе знакомства с работами художников посетители участвовали в голосовании на приз зрительских симпатий. Картины, набравшие наибольшее количество голосов, будут представлены на обложках будущих изданий журнала «Грани успеха». Победителем зрители выбрали работу Ольги Карелиной.

Результатом работы организаторов выставки и пленэров стал большой фонд исторических картин Раменского округа. Экспозиция будет работать до 22 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.