Выставку работ заслуженных художников России Сидоренко открыли в Дмитрове

В Музее-заповеднике «Дмитровский кремль» открылась выставка под названием «Ароматы юга». На ней представлены работы заслуженных художников Российской Федерации Сергея и Максима Сидоренко.

Экспозиция включает картины, созданные в разные периоды творчества мастеров, но объединенные общей темой южных широт.

Торжественное открытие выставки собрало множество жителей города и почетных гостей, среди которых были заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина, президент Центра кинофестивалей и международных программ и заслуженный деятель искусств Российской Федерации Татьяна Шумова.

«На этой выставке каждый найдет что-то по душе. Здесь гости смогут погрузиться в атмосферу южных широт, почувствовать ароматы и красоту через призму художественного восприятия», — отметила Ирина Костышина.

Выставка «Ароматы юга» будет доступна для посещения до 8 декабря 2024 года. Возрастное ограничение: 12+.

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