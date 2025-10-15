Выставку работ выпускницы детской художественной школы открыли в Ногинске

Ногинская детская художественная школа ежегодно проводит выставки в рамках проекта Министерства культуры и туризма Московской области — «Моя первая выставка» и «Учитель и ученик». На этот раз свои работы представила выпускница школы 2023-24 года Мария Смирнова.

Мария в сентябре 2025 года стала студенткой Национального исследовательского Московского государственного строительного университета, факультет «Архитектура». Для поступления девушке потребовались не только высокие баллы ЕГЭ, но и отличные результаты дополнительных вступительных испытаний по рисунку и станковой композиции.

Этому способствовали труд, насмотренность и умение видеть суть окружающего мира, которые воспитали в Марии педагоги-наставники школы: Саблин Алексей Сергеевич, Земцова Татьяна Ивановна, Рыхлова Татьяна Александровна, Земская Юлия Анатольевна.