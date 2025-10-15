Выставку работ выпускницы детской художественной школы открыли в Ногинске
Ногинская детская художественная школа ежегодно проводит выставки в рамках проекта Министерства культуры и туризма Московской области — «Моя первая выставка» и «Учитель и ученик». На этот раз свои работы представила выпускница школы 2023-24 года Мария Смирнова.
Мария в сентябре 2025 года стала студенткой Национального исследовательского Московского государственного строительного университета, факультет «Архитектура». Для поступления девушке потребовались не только высокие баллы ЕГЭ, но и отличные результаты дополнительных вступительных испытаний по рисунку и станковой композиции.
Этому способствовали труд, насмотренность и умение видеть суть окружающего мира, которые воспитали в Марии педагоги-наставники школы: Саблин Алексей Сергеевич, Земцова Татьяна Ивановна, Рыхлова Татьяна Александровна, Земская Юлия Анатольевна.
Неудивительно, что Мария закончила художественную школу с красным дипломом. На открытие выставки пришли уважаемые друзья школы, заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов и депутат Ольга Попова. Гости отметили высокий уровень работ Марии и ее наставника Алексея Саблина, подчеркнув, что это больше, чем просто выставка — это диалог, когда учитель делится видением, а ученик находит свой голос.
Данная экспозиция приурочена к празднованию 151-летия со дня рождения Николая Рериха, великого живописца гор, отличного рисовальщика и тонкого графика. На примере его графических шедевров и училась Мария.