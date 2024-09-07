Выставку работ творческого объединения «Лик» открыли в Красногорске

Во Дворце культуры «Подмосковье» торжественно открыли традиционную выставку от творческого объединения «Лик». Посетители увидят 120 картин разных жанров от 42 художников из Красногорска.

Выставку «Единство непохожих» приурочили ко Дню города. Здесь представили более 100 работ от классических пейзажей и портретов до акварели и графики. Авторы работ — жители Красногорска.

«Эта экспозиция была несколько сложнее, чем обычно происходит, потому что работы в самом деле очень разноплановые. Уровень работ разный, и сочетать, чтобы не было конфликта между работами, не так просто. Представлены все жанры: пейзаж городской, пейзаж деревенский, натюрморты, портреты и памятники культового зодчества», — прокомментировала заведующая отделом выставочной деятельности ДК «Подмосковье», арт-директор «Лика» Марина Воронова.

Экспозицию разместили на двух этажах дворца культуры «Подмосковье». Выставка будет работать до 23 сентября.

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