Выставку работ сотрудников ЦКР «Яхромский» открыли в Дмитровском округе

На выставке можно увидеть работы, выполненные в самых разнообразных техниках — акварели, гуаши, аппликации, акриле, вышивке и микс-медиа. Каждая работа является отражением таланта и внутреннего мира ее создателя. Авторы на торжественном открытии представили свои произведения и рассказали об истории их создания, о том, какие эмоции и идеи вложили в эту работу.

Временно исполняющий обязанности главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов отметил, что работники «Яхромского» — одновременно новаторы и хранители традиций. «Они не боятся экспериментировать, искать новые пути и техники, при этом сохраняя связь с классическими художественными традициями», — подчеркнул он.

Экспозиция в ЦКР «Яхромский» будет открыта с 1 по 31 июля в фойе второго этажа.