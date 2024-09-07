Выставку работ школьников ко Дню города открыли в Химках

В школе № 31 в Химках открылась праздничная выставка «С любовью к Химкам», приуроченная ко Дню города. На выставке представлены авторские работы школьников, педагогов и воспитанников дошкольных отделений.

К юбилею города ребята создали более 50 объемных макетов-композиций, поделок и рисунков, демонстрируя свои таланты и любовь к родному городу.

Кроме того, посетители могут увидеть тематические фотографии и плакаты, отражающие уникальность и историю Химок. В течение двух недель в школе будет проходить голосование на приз зрительских симпатий, где участники смогут выбрать лучшие работы в различных возрастных категориях.

Особое внимание на открытии выставки привлекли работы победителей регионального и всероссийского конкурса — учеников четвертого класса школы «Перспектива» Алексея и Александра Цветковых. Их проектная работа «Пятнадцать поколений вглубь веков. Как наши предки стояли на страже южных рубежей России в 17 веке» получила высокую оценку на муниципальной конференции «Остров открытий — 2024», а также на региональных и всероссийских конкурсах исследовательских работ.

Отметим, что День города в этом году проходит под девизом «Химки. Успех в единстве поколений». В честь праздника во всех парках городского округа организованы флешмобы, этноквесты, фольклорные конкурсы, исторические реконструкции и мастер-классы. Главной площадкой традиционно станет парк Толстого, где жители и гости города смогут насладиться разнообразной программой мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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