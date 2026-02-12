Выставку работ Сайды Афониной открыли в Красногорске

В усадьбе Знаменское-Губайлово представили живопись художницы и педагога Российской академии живописи. Экспозицию «Моя душа» жители и гости округа смогут увидеть до середины апреля.

В залах муниципального автономного учреждения культуры «Культурно — выставочный комплекс „Знаменское-Губайлово“ разместили 30 произведений Сайды Афониной. Это портреты и пейзажи, часть из которых написана в технике темперы. Художница работает в стиле современного реализма, но опирается на традиции классической школы. Ее вдохновляют полотна Вермеера, Ватто и Брюллова.

«Меня тревожит, что мы теряем способность видеть прекрасное вокруг. В своих работах я пытаюсь вернуть зрителю ощущение гармонии и глубины», — признается Афонина.

Специалисты отмечают узнаваемый стиль автора и ее внимание к цветовым решениям.

Выставка продлится до 12 апреля. Усадьба находится по адресу: Красногорск, улица Красная Горка, 30.