Выставку работ педагогов художественных школ открыли в Красногорске

В выставочном зале дворца культуры «Подмосковье» представлены 68 работ педагогов из трех школ округа. Экспозиция будет открыта для посетителей до 15 февраля.

На выставке представлены произведения педагогов, которые не только преподают, но и сами являются действующими художниками. Работы выполнены в различных техниках — живопись, графика, декоративно-прикладное искусство.

«Учащимся городского округа Красногорск очень повезло, потому что у нас достаточно сильный педагогический состав. Есть добрая традиция: ребята, которые оканчивают Красногорскую детскую художественную школу, Нахабинскую и Петрово-Дальневскую школы искусств, затем поступают в вузы, по завершении учебы в которых возвращаются в родные пенаты. И это здорово, что они становятся молодыми педагогами и продолжают передавать свой опыт ученикам», — сказала заведующая отделом выставочной деятельности ДК «Подмосковье» Марина Воронова.

Выставка работает со среды по воскресенье с 11:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Понедельник и вторник — выходные дни.