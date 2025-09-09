Выставку работ местных художников открыли в Химках
Экспозиция в выставочном комплексе «Артишок» познакомит жителей с работами 14 местных авторов. Зрителям представят более 40 произведений, выполненных в различных художественных техниках.
Конкурс в этом году впервые проходит под новым названием «Город Победителей». Художники запечатлели на полотнах важные исторические места и сцены из современной жизни городского округа.
«Наш проект — о жизни города. Он направлен на то, чтобы в культурной жизни города появились новые имена и события. Каждый получает возможность поделиться своим творчеством со зрителем и показать, что у него на сердце», — поделился куратор выставки и член Союза художников России Александр Белугин.
Отбор участников проводился в дистанционном формате, после чего лучшие работы разместили в выставочном зале. Посетители могут оценить картины и проголосовать за понравившиеся произведения по адресу: парк Толстого, Ленинский проспект, 2а.
Итоги творческого соревнования будут подведены 20 сентября, в этот же день состоится церемония награждения победителей.