Выставку работ местных художников открыли в Химках

Экспозиция в выставочном комплексе «Артишок» познакомит жителей с работами 14 местных авторов. Зрителям представят более 40 произведений, выполненных в различных художественных техниках.

Конкурс в этом году впервые проходит под новым названием «Город Победителей». Художники запечатлели на полотнах важные исторические места и сцены из современной жизни городского округа.

«Наш проект — о жизни города. Он направлен на то, чтобы в культурной жизни города появились новые имена и события. Каждый получает возможность поделиться своим творчеством со зрителем и показать, что у него на сердце», — поделился куратор выставки и член Союза художников России Александр Белугин.

Отбор участников проводился в дистанционном формате, после чего лучшие работы разместили в выставочном зале. Посетители могут оценить картины и проголосовать за понравившиеся произведения по адресу: парк Толстого, Ленинский проспект, 2а.

Итоги творческого соревнования будут подведены 20 сентября, в этот же день состоится церемония награждения победителей.