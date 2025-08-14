Выставку работ местных художников откроют в парке «Пехорка» в Балашихе

В Балашихе состоится уникальное событие — фотосушка «Балашихинские передвижники», которая пройдет на территории парка «Пехорка» в рамках общеобластного мероприятия «Ночь в парке». Это мероприятие обещает стать ярким событием для всех любителей фотографии и искусства.

Фотосушка — это открытая выставка-галерея, на которой каждый желающий может продемонстрировать свои творения. Участие в мероприятии абсолютно бесплатно, и любой может стать частью этого творческого процесса. Для этого достаточно принести распечатанные фотографии и повесить их на веревки с помощью бельевых прищепок. Это создает атмосферу дружелюбия и единения, где профессионалы и любители могут обмениваться опытом и вдохновением.

Каждый участник имеет возможность оставить свой след в выставке: на обратной стороне фотографии можно указать свое имя, QR-код, название работы и даже послание будущему владельцу. Это добавляет индивидуальности и интерактивности к каждой работе. Более того, участники смогут забрать любую понравившуюся фотографию с согласия автора, что делает фотосушку не только выставкой, но и настоящим обменом искусства.

Мероприятие пройдет 16 августа с 18:00 до 20:00 в парке «Пехорка». Это отличная возможность провести вечер на свежем воздухе, насладиться творчеством местных фотографов и, возможно, найти новое вдохновение для собственных работ.

Важно отметить, что к размещению запрещаются фотографии, нарушающие российское законодательство, а также противоречащие этическим нормам. Организаторы призывают участников соблюдать эти правила и создавать позитивную атмосферу на мероприятии.