Выставку работ местного художника открыли в Луховицах

В центральной библиотеке состоялось торжественное открытие персональной выставки заслуженного художника Российской Федерации Владимира Юркевича. Экспозиция под названием «Путь самородка» призвана познакомить широкую публику с многогранным творчеством автора, чье имя неразрывно связано с сохранением культурного кода Подмосковья.

Выставка представила три фундаментальных направления творчества Юркевича: графическое искусство, архитектурное макетирование и декоративно-прикладное искусство.

«Изящные изделия в сложнейшей технике „филигрань“ демонстрируют тонкость работы и эстетический вкус автора. „Путь самородка“ — это не просто творческий отчет, а глубокое исследование истории родного края», — подчеркнули организаторы.

Также специалисты отметили, что работы Юркевича уникальны своей достоверностью: каждая линия и деталь пропитаны любовью к родной земле и ее архитектурному наследию. Адрес: улица Жуковского, дом № 37. Вход свободный.