Выставку работ климовских художников открыли в Подольске

Каждая картина является уникальной. Здесь и натюрморты, и пейзажи родных мест, и абстрактные картины, и портреты-зарисовки.

«Мы очень рады, что в нашем Подольске — чрезвычайно художественном городе — образовалась такая группа художников, они являются очень сильными, очень активно звучащими в культуре нашего города», — отметила старший научный сотрудник Подольского выставочного зала Ольга Рыжкова.

Одной из участниц выставки стала Елена Сницарь. «Я очень бережно отношусь к природе, стараюсь говорить о ее значимости. И моя работа называется „подснежники на Петрице“. Также я представила в память о моей собаке картину „Лис“, я ее сделала в таких ярких цветах», — рассказала Елена Сницарь.

Творческая традиция берет свои истоки в 2015 году — тогда выставка климовских художников была организована в первый раз. Посетить экспозицию этого года можно до 15 марта.