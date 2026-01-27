Выставку работ художницы с ОВЗ открыли в Подольске

Открытие выставки воспитанницы изостудии «Колорит» Екатерины Цыгановой состоялось в Подольском выставочном зале. В экспозиции «Путь к мечте» представлены работы художницы, созданные в течение года.

Екатерина Цыганова доказала, что для искусства нет преград. В свои 23 года она пережила страшные события, из-за которых оказалась в инвалидной коляске. Но вера в чудо и желание творить помогли ей раскрыть свой талант.

«Заниматься изобразительным искусством она начала всего год назад, как раз в январе 2025 года. На выставке представлено 25 работ, это графика в технике гуаши», — рассказала старший научный сотрудник Подольского выставочного зала Ольга Рыжкова.

Достижения Екатерины стали возможны благодаря труду и терпению педагога студии «Колорит» ДК «Октябрь» Юлии Архиповой. Если сравнивать ранние и поздние работы художницы, то виден большой прогресс. Последние пейзажи отличаются особенностью цветовой гаммы и техникой. Огромную поддержку девушке оказывает ее мама Алла. Она отмечает, что искусство и рисование помогли дочери побороть апатию и обрести желание жить дальше.

Поздравить Екатерину с ее дебютом пришла председатель Подольской городской организации Всероссийского общества инвалидов Татьяна Круглова. «Честно говоря, у меня было сомнение в начале, что что-то такое грандиозное может получиться. Но дорогу осилит идущий, это про Катю. Она сделала то, что казалось невозможным», — отметила Татьяна Круглова.

Выставка продлится до 25 февраля включительно.