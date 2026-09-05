Выставку работ художников мастерской «Мансарда» открыли в Серпухове

3 сентября в Музейно-выставочном центре Серпухова состоялось открытие выставки «Место встречи — мастерская», приуроченной к десятилетию творческих встреч в мастерской «Мансарда». В экспозиции представлены работы, созданные серпуховскими художниками за годы регулярных занятий, отражающие разнообразие манер, техник и ощущений образа.

Все началось в 2016 году, когда Максим Аксенов предложил художникам собираться по выходным для работы с натурой. Со временем эти встречи стали традицией, объединяющей творческих людей. Как отметили организаторы, здесь не ищут идеала — здесь ловят настроение, характер и сиюминутность.

На открытие выставки пришли сами художники, их друзья и модели, которые долгие годы терпеливо позировали, — их в шутку называют «жертвами» творческого процесса. Без них не было бы ни этих портретов, ни самой мастерской. С приветственным словом ко всем собравшимся обратился депутат Совета депутатов городского округа Серпухов Андрей Тихонов.

В экспозиции представлены работы разных лет. Они отличаются по манере, технике и ощущению образа. Особенно интересно, что одного и того же человека художники видят по-своему. В этих различиях и проявляется суть живого искусства — не единственный верный взгляд, а множество искренних прочтений. Каждый портрет — это не просто изображение, а отголосок встречи, рассказ о человеке и о том, как он раскрылся перед автором.

Выставка будет работать до 20 сентября. Возрастная категория: 0+. Приглашаются все желающие познакомиться с творчеством серпуховских художников, запечатлевших атмосферу и дух мастерской «Мансарда».