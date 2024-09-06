Выставку работ художника Вадима Борискина откроют в Лобне 7 сентября

В Доме культуры «Красная поляна» в Лобне 7 сентября состоится открытие персональной выставки Вадима Борискина под названием «Мой город». В экспозиции будут представлены более 20 работ, созданных автором в период с 2015 по 2024 год.

Художник Вадим Борискин окончил школу № 3 в Лобне и продолжил обучение в университете имени Баумана на факультете ландшафтной архитектуры. В 18 лет он начал заниматься живописью в ДК «Красная Поляна» под руководством Слесаревой и Бровченко. В 2023 году Вадим завершил обучение в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи под руководством Головченкова.

Большинство работ, представленных на выставке, были написаны с натуры, что придает им особую атмосферу и глубину.

Напомним, что дом культуры «Красная Поляна» расположен по адресу: улица Спортивная, 4. Вход на выставку свободный, и она будет открыта для посетителей до 31 октября.

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