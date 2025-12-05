Выставку «Путешествие в Арктику» откроют в Серпухове

В Музейно-выставочном центре в Серпухове 6 декабря открывается выставка «Путешествие в Арктику». Она продлится до 6 марта 2026 года.

Экспозиция включает в себя около 60 уникальных произведений искусства, которые отражают красоту и загадочность арктического мира. Кроме работ из Москвы, также выставка показывает картины серпуховских художников, которые позволят посетителям погрузиться в атмосферу пейзажей и осветить арктическое прошлое. Они взяты из фондов Музея морского и речного флота.

«Арктика — это живая история мужества, открытий и взаимоотношений человека с природой. Важно показывать детям и взрослым далекие края нашей страны и показывать, как важно не забывать историю» — отметил начальник экспозиционно-выставочного отдела Музея морского и речного флота Артем Савинов.

Более подробную информацию о выставке можно узнать на сайте Музейно-выставочного центра. Торжественное открытие состоится 6 декабря в 15:00. Вход свободный.