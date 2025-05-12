Экспозиция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как известно, 12 потомков русского писателя встали на защиту Родины от фашизма.

В центре тематической выставки оказалась картина Владимира Переяславца «Потомки Александра Сергеевича Пушкина — участники Великой Отечественной войны», а также рисунки военных художников из коллекции Музея Победы на Поклонной горе.

Кроме того, часть экспозиции посвящена Юрию Авдееву, советскому художнику, писателю, основателю Государственного литературно-мемориального музея-заповедника Антона Чехова. Также во время войны он освобождал Святые Горы и пушкинское Михайловское.

На торжественном открытии выступили студенты Российской академии имени Гнесиных. Они исполнили известные песни военных лет.

Выставки, концерты, лекции в музеях Чехова проходят в рамках региональной программы «Культура Подмосковья».