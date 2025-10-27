Выставку «Пространство» открыли в Электрогорске

«Нина Габриэлян пишет само вещество времени. Ее картины — это тактильная память, земля под ногами и огонь красок. От них веет историей, и кажется, если дотронешься до полотна, то почувствуешь его душу. Это мир, который хочется ощутить кожей. Ольга Богачева пишет дыхание мира. Ее работы — это музыка цвета и света. Они струятся, как мимолетный сон, и в них нет тяжести, только чистая эмоция. Это воздух, которым мы дышим», — сообщили во Дворце культуры.

Выставка «Пространство» предлагает зрителям возможность погрузиться в два разных мира, созданных кистью мастеров. По словам организаторов, работы Нины Габриэлян, наполненные историей и тактильными ощущениями, контрастируют с полотнами Ольги Богачевой, передающими красоту и гармонию окружающего мира. Выставка «Пространство» открыта для посещения ежедневно до 20 ноября. Вход на выставку свободный. Адрес: Электрогорск, улица Пионерская, дом 6А.