Выставку проекта «Маршрут построен» открыли в МФЦ в Дмитрове

Проект стирает границы между формальным документом и живой историей, превращая привычный визит в МФЦ в начало яркого приключения. Экспозиция охватывает главные жизненные вехи: рождение ребенка, свадьба, первый паспорт, переезд, выход на пенсию

Жителям Дмитрова предлагают совместить важное с интересным. Например, подать документы для назначения пенсии и отправиться на экскурсию. Музей каждый месяц проводит по шесть мероприятий для участников клуба «Активное долголетие», специалисты МФЦ обучают участников клуба компьютерной грамотности и новым услугам. Для будущих мам есть свой проект — «Музей для двоих». Можно бесплатно приобщиться к прекрасному, а также поучаствовать в мастер-классах.

Специалисты МФЦ ведут прием в родильном отделении Дмитровской городской больницы по порядку предоставления услуг в электронном виде, которые интересуют будущих и молодых мам. С 2024 года в МФЦ регистрируют браки. В Дмитрове такой возможностью уже воспользовались более 120 пар. Музей предлагает узнать о традициях русской свадьбы или устроить выездную регистрацию брака.