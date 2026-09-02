Выставку проекта «Маршрут построен» открыли в МФЦ в Дмитрове
Уникальный проект запустили музей-заповедник «Дмитровский кремль» и Многофункциональный центр. Выставка «Маршрут построен» представляет собой визуальный путеводитель по ключевым событиям жизни.
Проект стирает границы между формальным документом и живой историей, превращая привычный визит в МФЦ в начало яркого приключения. Экспозиция охватывает главные жизненные вехи: рождение ребенка, свадьба, первый паспорт, переезд, выход на пенсию
Жителям Дмитрова предлагают совместить важное с интересным. Например, подать документы для назначения пенсии и отправиться на экскурсию. Музей каждый месяц проводит по шесть мероприятий для участников клуба «Активное долголетие», специалисты МФЦ обучают участников клуба компьютерной грамотности и новым услугам. Для будущих мам есть свой проект — «Музей для двоих». Можно бесплатно приобщиться к прекрасному, а также поучаствовать в мастер-классах.
Специалисты МФЦ ведут прием в родильном отделении Дмитровской городской больницы по порядку предоставления услуг в электронном виде, которые интересуют будущих и молодых мам. С 2024 года в МФЦ регистрируют браки. В Дмитрове такой возможностью уже воспользовались более 120 пар. Музей предлагает узнать о традициях русской свадьбы или устроить выездную регистрацию брака.
«Мы предлагаем им программу, которая называется „Женитьба — дело доброе“. Рассказываем, как расписывались в древние времена, как проходили крестьянские и дворянские свадьбы, какие подарки дарили в этот день. Таким образом мы построили маршрут, который начинается в МФЦ, а заканчивается прекрасным праздником в нашем музее», — рассказала заместитель генерального директора «Дмитровского кремля» Наталья Зарембо.
Многофункциональный центр в Дмитрове ежедневно посещают более 700 человек. Специалисты ежегодно оказывают до 500 тысяч государственных и муниципальных услуг. А чтобы время в ожидании очереди пролетело незаметно, для детей и их родителей в центре открылась творческая мастерская.
Посетить экспозицию можно ежедневно с 8:00 до 20:00. Выставка работает в холле МФЦ «Дмитровский» и открыта для всех желающих.