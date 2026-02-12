Выставку про историю утюга открыли в Павловском Посаде

10 февраля 1636 года в расходной книге царского двора впервые документально упомянули «железный утюг» — кузнецу заплатили 5 алтын за его изготовление. Спустя почти 400 лет Выставочный зал «Дом Широкова» на площади Революции открыл выставку «Утюги на все лады», где можно увидеть, как от той десятикилограммовой чугунной болванки эволюция привела к электрическим и паровым приборам.

Коллекция Леонида Пахомова объединила экспонаты XVIII–XX веков: чугунные печные, угольные, ранние электрические модели, а также редкие образцы из Северной Африки, в том числе из Туниса. В экспозиции представлены утюги российских и европейских заводов. Каждый экспонат — не просто предмет быта, а отражение развития инженерной мысли и стремления человека к комфорту.

«Знаете ли вы, что у такого привычного и незаменимого в быту предмета, как утюг, есть свой собственный день рождения? И это не просто красивая дата, а исторически обоснованный факт! Тот первый утюг был монолитным, без регуляторов температуры и паровых функций, и весил целых 10 килограммов. Настоящий богатырь, который требовал немалой силы для использования», — отмечают сотрудники «Дома Широкова».

Выставка «Утюги на все лады» — это путешествие в историю повседневности. Она показывает, как менялись технологии и дизайн самого привычного домашнего инструмента. Организаторы приглашают всех желающих окунуться в мир старинных утюгов и узнать, что за простым на вид предметом скрывается богатая история.

Экспозиция будет работать с 10 февраля по 4 октября. Телефон для справок: 8-496-43-2-05-59. Возрастных ограничений нет.