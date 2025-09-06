Выставку предприятий и организаций открыли ко Дню города в Балашихе

На площади у ледового дворца ведущие предприятия и образовательные учреждения Балашихи представили свои разработки и достижения. Часть выставки посвятили перспективам обучения и трудоустройства.

Гости мероприятия познакомились с современными технологиями и продукцией крупных балашихинских компаний. Также все желающие смогли узнать информацию о вакансиях, условиях труда и уровне заработной платы.

Помимо этого, представители предприятий рассказали посетителям выставки о целевом обучении, прохождении практики и гарантированном трудоустройстве после окончания учебных заведений. Также жителей познакомили с новыми специальностями и направлениями подготовки кадров.

Напомним, 6 сентября в Балашихе отмечают День города. Сегодня ему исполнилось 195 лет. В честь праздника в парках, на площади у ледового дворца и в микрорайонах города проведут развлекательные мероприятия. О них можно узнать по ссылке.