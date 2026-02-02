Выставку «Потоки времени» откроют в Егорьевске 14 февраля

Егорьевский историко-художественный музей готовится к открытию новой экспозиции в жанре декоративного искусства. 14 февраля гостям представят персональную выставку Людмилы Хозяшевой «Потоки времени». Проект объединит в себе разнообразие текстильных техник и авторский взгляд на современное искусство.

На выставке будут представлены работы, выполненные в традиционных и экспериментальных техниках. Посетители смогут оценить изящество классического гобелена, яркость батика, а также фактурность изделий из войлока. Особое место в экспозиции займут таписсерии.

«Таписсерия — это не просто стенной ковер. Данный термин шире привычного понятия „гобелен“ и охватывает широкий спектр декоративных изделий, в которых могут сочетаться самые разные материалы и способы плетения. Это искусство создания масштабных тканых полотен, ставшее визитной карточкой современных мастеров декоративно-прикладного искусства», — сообщили организаторы.

Торжественное открытие выставки назначено на 14 февраля в 15:00. Мероприятие пройдет в выставочном зале музея.